Giornata intensa per i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico lucano del presidio di Guardia Attiva presente a Visitone, nel territorio di Viggianello.

In mattinata, lungo il torrente Mercure, in territorio di Viggianello, su segnalazione della centrale operativa del 118, sono intervenuti per il recupero di una ragazza con frattura esposta.

Nel pomeriggio, grazie al pattugliamento lungo il sentiero che collega Colle Impiso - Gaudolino, a seguito delle piogge pomeridiane, i volontari notavano un gruppo di escursionisti con una ragazza in difficoltà per un problema ad un ginocchio. Recuperati sono stati accompagnati alle rispettive auto presso Colle Impiso.

Mentre in serata, su chiamata della centrale operativa del 118 Basilicata Soccorso, sono intervenuti per soccorrere due ragazze presso Piano Canocchiello in territorio di Chiaromonte. Raggiunte telefonicamente, le stesse avevano comunicato di aver smarrito la strada del ritorno e che una di loro era impossibilitata a proseguire per una sospetta frattura alla gamba, a seguito di rovinosa scivolata dovuta alle condizioni del terreno reso scivoloso dalla pioggia.

Dopo aver comunicato la loro posizione, sono state raggiunte da due squadre di tecnici con l'ausilio della squadra medicalizzata del Servizio Regionale Calabria, in servizio di guardia attiva presso la Catasta di Campotenese e, successivamente, accompagnate presso l'ambulanza in località Acquatremola.