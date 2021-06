Adesso la fiammata africana fa sul serio: altri 2 giorni di gran caldo con temperature massime che supereranno i 40 gradi anche in alcuni punti della Basilicata. Caldo, che secondo le previsioni, dovrebbe resistere per altri giorni, con la speranza di un leggero calo per domenica 27, ma con temperature massime sempre intorno ai 35 gradi. A soffrire di più saranno le aree interne come il Lagonegrese-Senisese- Pollino, il Materano e la lucania Potentina, ma anche la costa del metapontino subirà temperature altissime. Punte di 42 gradi sono previste domani nel materano (Matera, Tursi Max tra 40/42 gradi, Pomarico tra 39/40, nel metapontino a soffrire saranno Bernalda 42 gradi, Pisticci e Policoro sfioreranno i 40 gradi), nel senisese pollino ( Senise e Sant'arcangelo max tra 40 e 41 gradi, Francavilla in sinni 38/39 gradi) e Vulture Melfese ( Lavello max tra 40/41 gradi, Melfi tra 38/39 gradi). Questa situazione ha già messo in crisi le risorse idriche della regione con l'acquedotto lucano che già da ieri ha chiuso i rubinetti dell'acqua in diversi comuni. Anche oggi sono previste sospensioni idriche :



Spinoso: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SPINOSO: a causa di un guasto sulla condotta adduttrice dell'agri sarà interessato l'intero abitato e frazioni

San Martino d'Agri: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN MARTINO D'AGRI: A causa di un guasto improvviso sulla condotta per consentire il ripristino del lovello dei serbatoi sarà sospesa sullintero centro abitato.



Acerenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori. ACERENZA: Via Santa Sofia e strade limitrofe.

Guardia Perticara: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. GUARDIA PERTICARA: A causa di un guasto sulla condotta dell'Agri l'erogazione sarà sospesa sull'intero centro abitato

Sant'Arcangelo: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ARCANGELO: A causa di un guasto sulla condotta dell'Agri l'erogazione sarà sospesa su Santarcangelo serbatoio centro storico

Marsicovetere: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:45 di oggi fino al termine dei lavori. MARSICOVETERE: Via Pedali, Vico Naddeo , Via Cristoforo Colombo e zone limitrofe

Rapolla: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:30 di oggi fino al termine dei lavori. RAPOLLA: C.da Rupoli



Gallicchio: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 11:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. GALLICCHIO: A causa di un guasto sulla condotta dell'Agri l'erogazione sarà sospesa sull'intero centro abitato

Corleto Perticara: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 11:30 alle ore 07:00 salvo imprevisti. CORLETO PERTICARA: A causa di un guasto sulla condotta dell'Agri l'erogazione sarà sospesa sull'intero centro abitato





(in aggiornamento)