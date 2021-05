REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 13 MAGGIO 2021, ORE 10.00





Report dati tamponi processati in data 12 maggio 2021





Tamponi molecolari totali n. 339.555

Tamponi molecolari totali negativi n. 311.643

Persone testate n. 195.665

Test antigenici totali 14.954





Tamponi molecolari di giornata n. 1.214

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 91

Tamponi molecolari negativi n. 1.123

RICOVERATI N. 131

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 06

Medicina Interna Covid n. 07

Terapia Intensiva n. 05





A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 12

Medicina Interna Covid n. 01

Terapia Intensiva n. 05





GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 215





DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2

• Pisticci

• Rionero in Vulture

POSITIVI TOTALI N. 91

Residenti: n. 91

N. Comune

11 Acerenza (n. 1 domiciliato a Pietragalla)

1 Avigliano

3 Balvano

3 Bella

1 Filiano

1 Ginestra

1 Grassano

1 Irsina

3 Lagonegro

1 Lauria

5 Lavello

1 Matera

10 Melfi

2 Montalbano Jonico

3 Montemilone

3 Muro Lucano (n. 1 domiciliato a Bella)

1 Nova Siri

2 Pescopagano

3 Pietragalla

1 Pignola

10 Policoro (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico)

4 Potenza

4 Rionero in Vulture

7 Ripacandida

3 Rotondella

1 Salandra

2 San Chirico Raparo

1 Savoia di Lucania

1 Tito

1 Valsinni

GUARITI TOTALI N. 215

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 213

N. Comune

4 Atella

1 Avigliano

5 Balvano (n. 1 domiciliato a Potenza)

5 Barile

1 Bernalda

1 Brienza

5 Brindisi Montagna

3 Filiano (n. 1 domiciliato a Balvano; n. 1 domiciliato a Potenza; n. 1 domiciliato

a Rionero in Vulture)

2 Garaguso

1 Grottole

1 Irsina

2 Maratea

19 Matera

8 Melfi

2 Montalbano Jonico

5 Montescaglioso

3 Muro Lucano

9 Policoro

12 Pomarico

79 Potenza

18 Rionero in Vulture

2 Rotondella

3 Sant’Arcangelo

2 Scanzano Jonico

4 Stigliano

3 Tito (n. 1 domiciliato a Potenza)

5 Tolve (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Tricarico

2 Vaglio Basilicata

1 Venosa

4 Vietri di Potenza (n. 1 domiciliato a Potenza)

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Policoro)

1 Campania (domiciliato a Vaglio Basilicata)





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.162

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.031

DECEDUTI RESIDENTI N. 540

GUARITI RESIDENTI N. 19.016