Nelle scorse ore sono pervenute alla nostra redazione diverse richieste di chiarimenti rispetto al funzionamento delle prenotazioni per la somministrazione dei vaccini. Di seguito alcuni notizie utili, fornite dall'assessore comunale alla salute di Senise Francesco Marranchiello.

La Piattaforma di Poste Italiane è aperta attualmente alla prenotazione dei vaccini per i soggetti fragili, gli over 70, i caregiver e poi, via via, seguiranno le altre classi d’età. In particolare, i caregiver* possono prenotarsi a partire da sabato 17 aprile dalle ore 14.00, scegliendo sia luogo che orario per la somministrazione. Possono accedere alla piattaforma tramite i dati dei soggetti fragili che accompagnano (la vaccinazione delle due categorie non avverrà nello stesso momento).

Per i cittadini over 70 le aziende sanitarie sono in attesa di concordare un protocollo d’intesa con i medici di medicina generale affinché ogni medico possa vaccinare i propri assistiti. In questo caso non è necessaria la prenotazione in piattaforma. Per chi avesse già prenotato sarà possibile vaccinarsi nella data e nel luogo indicato dalla prenotazione.

A Senise il centro vaccinale è aperto dalle 8.00 alle 20.00. Attenzione: a Senise (ma ci sono arrivate segnalazioni anche per altri punti) nel momento della prenotazione esce come luogo indicato piazza Togliatti, vale a dire l’ambulatorio nel quale fino a poco tempo fa venivano effettuate le vaccinazioni. Il luogo indicato è il complesso monumentale di San Francesco in piazza Municipio.

Nelle categorie sopra elencate, per chi è domiciliato nel territorio regionale per motivi comprovati che impongano una presenza continuativa in Basilicata possono trasmettere i dati al numero verde 800 00 99 66 per effettuare il vaccino in loco.

Per le vaccinazioni a domicilio le aziende sanitarie contatteranno chi, a causa di particolari condizioni cliniche, sono impossibilitati a raggiungere le sedi vaccinali.

Per informazioni e casi particolari suggeriamo di rivolgervi al vostro medico curante.

*Il caregiver (familiare assistente) è una persona che aiuta, in maniera gratuita e quotidiana, un proprio parente di primo grado non autosufficiente fisicamente e/o mentalmente.

