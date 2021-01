Salgono i nuovi positivi in Basilicata, sono 222 i positivi su 1646 tamponi di giornata che fanno salire di gran lunga la curva degli attuali positivi. Solo 35 i guariti, fortunatamente nessun decesso. Di seguito i dati del bollettino della task force lucana.





Tamponi molecolari di giornata n. 1.646

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 222

RICOVERATI N. 96

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 01





A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 12

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 03





GUARITI TOTALI N. 35





DECESSI TOTALI N. 0



POSITIVI



Residenti: n. 209

N. Comune

4 Atella

4 Avigliano

1 Balvano

4 Banzi

22 Baragiano (n. 1 domiciliato a Ruoti)

1 Bella (domiciliato a Baragiano)

1 Campomaggiore

6 Castelgrande

1 Chiaromonte

1 Ferrandina

1 Filiano

2 Genzano di Lucania

1 Ginestra

4 Grassano

4 Lauria (n. 1 domiciliato in Piemonte)

4 Lavello

10 Melfi

1 Moliterno

1 Muro Lucano

10 Matera

2 Miglionico

2 Montalbano Jonico

2 Oppido Lucano

3 Pescopagano (domiciliati ad Acerenza)

1 Pietragalla

1 Pietrapertosa

8 Pignola

3 Pisticci

9 Policoro

5 Pomarico

35 Potenza (n. 1 domiciliato a Filiano, n. 1 domiciliato a Tito)

1 Rapolla

5 Rionero in Vulture

2 Salandra

2 Sant’Angelo Le Fratte (n. 1 domiciliato a Brienza)

1 Sarconi

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

7 Spinoso (n. 1 domiciliato a Marsico Nuovo)

14 Tito

2 Tolve

3 Vaglio Basilicata

11 Venosa

4 Vietri di Potenza (n. 1 domiciliato a Tito)

1 Viggiano





Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione/Stato Estero

1 Marocco (domiciliato a Laurìa)





Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 12

N. Regione

1 Lombardia

11 Puglia





Guariti residenti in Regione Basilicata n. 35

N. Comune

1 Avigliano

2 Castelsaraceno

1 Latronico

15 Lauria

1 Lavello

2 Matera

3 Montemurro

1 Montescaglioso

1 Paterno

3 Potenza

1 Pisticci

1 Sant’Angelo Le Fratte

1 Venosa

2 Viggianello







CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.141

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.045

DECEDUTI RESIDENTI N. 261

GUARITI RESIDENTI N. 4.662