Dei 563 tamponi processati nella giornata di ieri in Basilicata, 44 sono risultati positivi. Scendono, anche se di poco, i ricoverati ma aumentano i decessi (ben 5). Di seguito il report.



RICOVERATI N. 98





A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 27

Medicina d’Urgenza n. 12

Terapia Intensiva n. 01





A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 03





GUARITI TOTALI N. 77





DECESSI TOTALI N. 5

Residenza

• Albano di Lucania 1

• Avigliano 1

• Muro Lucano 1

• Potenza 1

• Ripacandida (domiciliato a Potenza) 1





POSITIVI TOTALI N. 44

Residenti: n. 37

N. Comune

1 Avigliano

1 Brienza (domiciliato a Potenza)

1 Filiano

1 Genzano di Lucania (domiciliato ad Acerenza)

3 Lavello

8 Matera

6 Melfi

3 Miglionico

1 Montescaglioso

2 Potenza

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

1 Satriano di Lucania

2 Tito

1 Tramutola

1 Tricarico

2 Venosa





Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 4

N. Regione/Stato Estero

1 Lombardia (domiciliato a Marsicovetere)

1 Puglia (domiciliato a Montescaglioso)

2 Pakistan (domiciliati a Matera)





Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 3

N. Regione

3 Puglia





Guariti residenti in Regione Basilicata n. 74

N. Comune

1 Acerenza

4 Atella

6 Brienza (n. 1 domiciliato a Castelmezzano)

1 Ferrandina

2 Genzano di Lucania (n. 1 domiciliato a Potenza)

2 Ginestra

9 Lavello (n. 1 domiciliato a Lavello e n. 1 domiciliato a Potenza)

4 Maschito

3 Melfi

1 Montemilone (domiciliato a Venosa)

3 Palazzo san Gervasio

13 Potenza

1 Rapolla

5 Rionero in Vulture

3 Ripacandida

1 Ruoti

1 Sant’Angelo Le Fratte

5 Sasso di Castalda (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Stigliano

8 Venosa





Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 3

N. Regione/Stato Estero

2 Campania (domiciliati a Potenza);

1 Emilia Romagna (domiciliato ad Atella)





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.951

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.853

DECEDUTI RESIDENTI N. 260

GUARITI RESIDENTI N. 4.593