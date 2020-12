Prosegue l’impegno di Anas (Gruppo FS Italiane) per il potenziamento della strada statale 658 “Potenza-Melfi”: è stato pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, il bando di gara per i lavori di potenziamento del tracciato stradale, in tratti saltuari compresi tra il km 0,000 ed il km 48,131 (1° Stralcio-B2), per un importo complessivo a base d’appalto di circa 11,5 milioni di euro.

Nell’ambito del più ampio progetto generale di potenziamento della statale, i lavori consistono, principalmente, nella realizzazione di corsie aggiuntive riservate ai veicoli pesanti e nell’allargamento della sede stradale, in tratti saltuari.

Nel dettaglio, i lavori riguardanti il bando di gara odierno consistono nella realizzazione di una corsia dedicata ai mezzi pesanti in corrispondenza di due tratti del tracciato nei territori comunali di Avigliano, Pietragalla e Filiano; è previsto, inoltre, il prolungamento della corsia di arrampicamento esistente nel territorio di Pietragalla.

Contestualmente, proseguono i lavori già in corso di esecuzione, per il 1° Stralcio, con cantierizzazioni attive in quattro punti dell’arteria stradale, situate in tratti saltuari tra il km 20,000 ed il km 36,712.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2021.