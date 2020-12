Sono 155 i positivi totali dai tamponi processati ieri in Basilicata.I tamponi totali processati sono stati 1354. I ricoverati sono 93.

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 155

Tamponi negativi: 1.199

RICOVERATI N. 93

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 27

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 01





A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI N. 90

DECEDUTI TOTALI N. 1





Deceduti residenti in Regione Basilicata: n. 1

N. Comune

1 Ruoti



POSITIVI TOTALI N. 155

Residenti: n. 145

N. Comune

8 Avigliano (n. 1 domiciliato a Pietragalla)

13 Baragiano

2 Bella

1 Bernalda

6 Brienza

1 Ferrandina

3 Lagonegro

3 Lauria

10 Lavello

2 Maratea

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

8 Matera

1 Melfi

2 Miglionico

1 Moliterno (domiciliato a Viareggio)

3 Montalbano Jonico

6 Muro Lucano

1 Nova Siri

6 Oppido Lucano

10 Picerno

7 Pignola

3 Pisticci

2 Policoro

1 Pomarico

20 Potenza

2 Rotondella

4 Scanzano Jonico

2 Spinoso

5 Stigliano (n. 1 domiciliato a Milano)

1 Terranova di Pollino

3 Tito

1 Vaglio di Basilicata

3 Venosa

2 Vietri di Potenza





Non residenti ma domicliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/Stato Estero

2 Emilia Romagna (n. 1 domiciliato a Brienza; n. 1 domiciliato a Ferrandina)





Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 8

N. Regione

2 Campania

1 Lombardia

5 Puglia





Guariti residenti in Regione Basilicata n. 89

N. Comune

7 Avigliano

1 Ferrandina

1 Genzano di Lucania

1 Irsina

4 Lagonegro

17 Lauria

12 Lavello

1 Maratea

3 Marsico Nuovo

7 Matera

10 Melfi

2 Montemilone

10 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

1 Pomarico

2 Potenza

3 Rivello

1 Rotonda

1 Sant’Arcangelo

2 Sasso di Castalda

2 Venosa





Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione

1 Campania (domiciliato a Laurìa)





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.861

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.768

DECEDUTI RESIDENTI N. 249

GUARITI RESIDENTI N. 4.390