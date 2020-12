NEWS BREVI

23/12/2020 - Sant'Angelo di Avigliano, rinvio al 2021 del Presepe Vivente Il Gruppo Eventi della Parrocchia Santa Maria del Carmelo di Sant'Angelo di Avigliano comunica il il rinvio del "Presepe Vivente" al 2021 in seguito alle restrizioni imposte a causa dell'emergenza da Covid-19. 23/12/2020 - Comunicazione sospensione idrica Maratea: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. MARATEA: Via Profiti e parzialmente Via Ondavo . 21/12/2020 - Comunicazione di sospensione idrica Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 alle ore 18:30 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: parte di Via Atene. EDITORIALE La violenza sulle donne: quanta strada da fare

di don Marcello Cozzi di don Marcello Cozzi Ci sono Aisha, Waris, Nada, Ayaan, infubalate e costrette a sposarsi ancora bambine.

E poi Sampat, Diana, Hevrin, Marielle, Ruth, Roxane che hanno pagato con la vita, con la fuga o con la discriminazione il diritto alla libertà sessuale, ad un'appartenenza di casta o al colore della pelle

C'è Malala, pakistana, condannata a morte dai talebani perché reclama il diritto allo studio per le donne.

C'è Ipazia, filosofa e matematica che agli albori de...-->continua