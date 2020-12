E' iniziata questa matina l’assemblea permanente dei lavoratori della Giuzio, che si sono riuniti in sit in nei pressi della Regione Basilicata. I lavoratori rivendicano due mensilità in arretrato ed ovviamente la tredicesima . Impegni che diventano dopo qualche secondo disimpegni che si ripercuotono sulla vita dei lavoratori e sulle loro famiglie, come denunciano i rappresentanti della Uilm. ''Noi resteremo qui davanti- dicono- fino a quando “qualcuno “ non darà risposte concrete e vere”.