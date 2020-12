Bollettino Task Force Coronavirus dati estratti il 12.12.2020, ore 10,00 dalla piattaforma Covid-19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata.

Report dati processati in data 11 dicembre 2020 Tamponi molecolari totali n. 165.936

Tamponi totali negativi n. 154.515

Tamponi molecolari di giornata n. 1.104

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 102 (n. 83 residenti + n. 2 non residenti stato estero/altra Regione domiciliati in Regione Basilicata + n. 17 residenti in altra Regione) •



Le positività riscontrate riguardano: 1 persona residente ad Abriola, 1 ad Acerenza, 4 ad Atella, 4 a Balvano e in isolamento domiciliare a Potenza, 2 a Barile, 1 a Brienza, 2 a Ferrandina, 2 a Lagonegro, 5 a Lauria, 2 a Lavello, 1 a Marsicovetere, 4 a Matera, 3 a Melfi, 1 a Montemilone, 1 a Montescaglioso, 2 a Muro Lucano, 1 a Oppido Lucano, 1 a Picerno, 1 a Policoro, 22 a Potenza, 2 a Rionero in Vulture, 1 a Rivello, 1 a Ruoti, 1 a Sarconi, 1 a Scanzano Jonico, 1 a Spinoso, 1 a Tolve, 1 a Trecchina, 1 a Vaglio di Basilicata, 9 a Venosa, 3 a Viggiano, 15 persone residenti e in isolamento in Puglia, 1 persona residente e in isolamento in Calabria, 1 persona residente e in isolamento in Campania, 1 persona residente nel Lazio e in isolamento a Potenza, 1 persona dell’India in isolamento a Potenza.

Nella stessa giornata sono state registrate 53 guarigioni di residenti, così distribuite: 2 ad Atella, 3 a Forenza, 2 a Genzano di Lucania, 3 a Lagonegro, 2 a Lauria, 1 a Lavello, 6 a Melfi, 2 a Paterno, 3 a Potenza, 16 a Rionero in Vulture, 1 a Roccanova, 1 a Rotonda, 2 a San Severino Lucano, 1 a Sant’Arcangelo, 1 a Sasso di Castalda, 1 a Satriano di Lucania, 1 a Senise, 1 a Tramutola, 1 a Vaglio di Basilicata, 3 a Viggianello.



Inoltre, risulta deceduta 1 persona residente ad Abriola.



TAMPONI MOLECOLARI NEGATIVI TOTALI N. 1.002

RICOVERI TOTALI: 128 (TERAPIA INTENSIVA POTENZA N. 7 – MATERA N. 7)

DECEDUTI: N: 1

GUARITI: N. 53





Da uno screening realizzato per un monitoraggio epidemiologico, a Francavilla in Sinni sono stati effettuati i tamponi ai 17 oepratori della casa di riposo 'Colleverde', fortunatamente tutti risultati negativi.