Qualche settimana fa è stata ufficializzata la notizia dell’individuazione, da parte della Regione Basilicata, di quattro ospedali territoriali per ospitare i pazienti Covid con sintomi meno gravi e alleggerire, in questo modo, lo sforzo delle strutture sanitarie centrali . Si tratta degli ospedali di Venosa, Stigliano, Chiaromonte e Maratea. Ma a che punto è la situazione degli ospedali individuati nell’area sud lucana, vale a dire quello di Maratea e quello di Chiaromonte? Lo abbiamo chiesto ai due primi cittadini.

Per esempio il sindaco di Maratea Daniele Stoppelli ci conferma di aver inviato anche alcune sollecitazioni a Regione e azienda sanitaria per richiedere una più celere operatività. ‘’Avevano proposto al presidente Bardi e all’assessore Leone, ancora prima che ci pensassero loro, di programmare l’attivazione di ospedali dismessi, quindi anche Maratea, in vista di un più che evidente peggioramento dell’emergenza sanitaria. Cosa che poi, purtroppo, si è verificata. Prima che i posti esistenti diventassero insufficienti bisognava porvi rimedio e trovare una soluzione’’ ci ha detto. ‘’Decidere di fare una cosa e concretizzarla sono due cose diverse. Qui, tra l’altro, non ci sono problemi di nessuna natura, né di resistenza da parte del sindaco né problemi di natura operativa. Avevamo un ospedale di zona con 120 posti letto, 4 sale operatorie, un laboratorio analisi, una unità operativa di radiologia- spiega Stoppelli ricordando i suoi trascorsi nel consiglio di amministrazione della vecchia Asl- attualmente la struttura è stata ristrutturata ed è in condizione di essere utilizzata. Loro avevano immaginato di partire con 30 posti letto, 10 in più di Venosa per esempio’’.

E quindi? Cosa manca?

‘’Mancano gli atti esecutivi- dice il primo cittadino- le determine del direttore del personale che assegni a Maratea le professionalità necessarie. Il personale che serve, insomma. Pensi che l’ospedale di Maratea, per esempio, ha la predisposizione per l’ossigenoterapia su tutti i posti letto. Cosa dobbiamo aspettare ancora?’’.

E a Chiaromonte? ‘’L’unica dichiarazione ufficiale pervenuta dalla Regione Basilicata è l’individuazione dell’ospedale che, in parte, sarà adibito ad ospitare pazienti Covid paucisintomatici, cioè con una positività che si manifesta con sintomi inferiori e di minore intensità rispetto al consueto- ci spiega la sindaca Valentina Viola- Finora altri atti non mi sono pervenuti’’.

‘’Io, rispetto a questo, ribadisco quello che già avevo avuto modo di dire nei mesi scorsi- continua Viola- Le decisioni in merito sono dell’Unità di Crisi e della Regione Basilicata. Noi ci siamo messi a disposizione per fronteggiare le esigenze già a marzo e aprile e sicuramente anche oggi lo facciamo di buon grado, per un senso di responsabilità in virtù di quello che purtroppo è l’evolversi della pandemia. Al momento non è stato predisposto nulla. Nei prossimi giorni continuerò la mia interlocuzione con Regione Basilicata e Asp, non solo per essere informata meglio su ciò che si farà ma soprattutto per esporre anche le richieste a salvaguardia del presidio e dell’intero territorio’’.

Insomma, occorre rispondere doverosamente per fronteggiare l’emergenza garantendo, però, i servizi esistenti perché il sistema sanitario territoriale non si deve fermare. ‘’Chiederò la coesistenza dei servizi che ci sono all’interno del nostro presidio ospedaliero- conclude la sindaca- ma , accanto a questo, chiederò con fermezza protocolli di sicurezza chiari e precisi. Naturalmente vigileremo affinché tutto questo venga rispettato’’.



Mariapaola Vergallito