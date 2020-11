Ce ne siamo occupati l’ultima volta nel mese di luglio e in tutti questi mesi, nulla è cambiato. Stiamo parlando di una strada cosiddetta ‘’vicinale’’ (costruita per accedere ai terreni agricoli) nel territorio di Senise, a ridosso del fiume Sinni, nell’area dei terreni golenali recuperati in seguito agli espropri per realizzare l’invaso di Montecotugno. Questa strada, però, è chiusa all’altezza di contrada ‘Sicileo’, a causa dell’erosione provocata dal Sinni nei mesi invernali, a cominciare dal maltempo del mese di dicembre, ormai quasi un anno fa. Il Comune ha provveduto a chiudere il passaggio transennando da una parte e dall’altra il tratto di strada. I disagi sono diversi: quelli di chi, al di là del tratto di strada chiuso, ha i propri fondi; inoltre lungo quel tratto di strada passa una rete fognaria che va verso il depuratore di Senise. Ma già ora si vede il fiume Sinni visibilmente ingrossato rispetto ai mesi precedenti e chi in quell’area ha i terreni chiede a chi di competenza di fare presto. Le interlocuzioni tra Comune di Senise e Regione Basilicata risalgono alla scorsa primavera. ‘’ La competenza- ci avevano detto e ci ribadiscono dall’ufficio tecnico senisese- trattandosi di un fiume, non è comunale. Abbiamo inviato una sollecitazione alla Regione con una relazione allegata e con foto e sappiamo che è stato fatto anche un sopralluogo’’. ‘’Per quanto attiene alla presenza di materiale di vegetazione in alveo- si legge in una nota indirizzata al Comune di Senise e, per conoscenza, agli uffici regionali competenti, inviata dall’Ufficio Difesa del Suolo del dipartimento mobilità ad aprile - da cui avrebbe origine il dissesto, il soggetto istituzionalmente competente è il Consorzio di Bonifica’’. Essendo nel pieno del lockdown oltre a raccomandare l’amministrazione a monitorare l’evolversi della situazione, nella nota la si invitava ‘’a trasmettere una relazione tecnica dettagliata’’ per individuare ‘’i lavori strettamente necessari corredata da una stima sommaria dei lavori e del quadro economico’’. ‘’Ma la relazione è stata inviata con la nostra prima richiesta del 6 aprile scorso’’ spiegano dall’ufficio tecnico senisese. ‘’Il Dipartimento è attivo nel cercare di recuperare le risorse necessarie per sopperire a questo e ad altri eventi che dovessero verificarsi sul territorio-.ci ha detto l’assessore regionale Donatella Merra- - anche facendo opera di recupero, come quella già avviata da uno specifico gruppo di lavoro, su economie rivenienti da interventi degli anni precedenti’’



Mariapaola Vergallito