Il governatore lucano Vito Bardi, attraverso l’ordinanza n.41, ha ha disposto che Irsina e Genzano di Lucania diventino zone rosse, il provvedimento entrerà in vigore domani a mezzogiorno.

Dal 3 al 13 novembre i residenti ad Irsina e Genzano di Lucania non potranno allontanarsi dai rispettivi territori comunali, “se non per spostamenti motivati da comprovate situazioni di necessità o di urgenza ovvero per motivi di salute”

I due sindaci, insieme con altre misure restrittive, hanno disposto la didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado.

Intanto, anche in Basilicata non accenna a placarsi la propagazione del contagio tanto che, dai tamponi processati nel pomeriggio di oggi, sarebbero già emerse una trentina di nuove positività che si aggiungono alle 121 riportate nel bollettino di stamane della task force regionale.

Sul fronte sanitario, il pronto soccorso del San Carlo di Potenza è stato potenziato con dieci giovani medici, perlopiù lucani, cui a breve se ne aggiungeranno altrettanti. Inoltre, proseguono le operazioni per ampliare i posti letto in diversi nosocomi da riservare ai pazienti Covid.





Emergenza Covid-19, Bardi emana l’ordinanza n. 41





Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 98 del 2 novembre 2020 è stata pubblicata l’ordinanza n. 41 del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi che dispone “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Irsina e al Comune di Genzano di Lucania”.

Dal 3 al 13 novembre 2020, “fatte salve le misure statali, regionali e commissariali vigenti di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19”, è previsto il “divieto di allontanamento dal territorio comunale di Irsina e di Genzano di Lucania da parte di tutti gli individui ivi residenti, se non per spostamenti motivati da comprovate situazioni di necessità o di urgenza ovvero per motivi di salute”. È previsto inoltre il divieto di ingresso nei medesimi territori ma è consentito, in ogni caso, “il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza”.

Ad Irsina e Genzano di Lucania inoltre, nello stesso periodo è prevista la “limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici pubblici”, la “sospensione delle attività didattiche in presenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatta salva l'adozione della didattica digitale integrata a distanza” e la “sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ivi compresi i servizi di ristorazione, fatta salva la consegna a domicilio”, mentre “sono consentite le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato l al DPCM l0 aprile 2020 e le attività inerenti i servizi alla persona individuate nell'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020”. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere garantita in ogni caso la distanza di sicurezza personale di un metro.





