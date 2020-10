NEWS BREVI

15/10/2020 - Sospensione idrica a Matera Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 06:00 di oggi fino al termine dei lavori. MATERA: Via Annunziatella dal civico 79 al civico 153 12/10/2020 - Sospensione idrica San Chirico Raparo: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN CHIRICO RAPARO: Intero centro abitato. 11/10/2020 - Risultati campionati regionali Eccellenza

Elettra Marconia – Vultur 0-0

Ferrandina – Montescaglioso 1 - 0

Grumentum Val d'Agri – Brienza - rinv.

Melfi – Latronico 2 - 1

Paternicum - Real Senise 2 - 1

Policoro – Castelluccio 0 - 1

Real Tolve – Pomarico 1 - 1

Ripacandida – Moliterno 1 - 0

Promozione

Atella - Oraziana Venosa 1 - 0

Atletico Rapone - Città dei Sassi Matera 0 - 1

Avigliano – Viggiano 2 - 1

Castrum Viggianello - Atletico Montalbano 0 - 0

Miglionico – Tito 1 - 2

Moving on the Green Banzi - Angelo Cristofaro 0 - 4

Santarcangiolese - Marmo Platano 3 - 2

Tricarico Pozzo Sicar - Peppino Campagna Bernalda 3 - 1

Viribus Potenza - San Cataldo 0 - 3 EDITORIALE Il lungo inverno che ci aspetta in tempi di Covid

di Vincenzo Diego di Vincenzo Diego E’ tempo di domandarsi come mai tanti casi positivi in Basilicata. I titoli dei giornali a marzo, aprile e maggio erano questi: “6 novi positivi nelle ultime 24 ore”; Ansa: “solo 4 nuovi contagiati”; “Basilicata, Molise ed Umbria da due giorni quasi a contagio zero”; lunedì 20 aprile, “Umbria, Basilicata, Calabria e Valle d'Aosta sono a contagio zero”; 27 maggio, “Buone notizie: Ancora zero contagi”. Bene, anzi male, da quei giorni sembra essere passato chi...-->continua