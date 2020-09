Sant'Angelo Le Fratte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 23:00 di oggi alle ore 05:30 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ANGELO LE FRATTE: Centro abitato; LA SOSPENSIONE VERRA’ EFFETTUATA TUTTI I GIORNI FINO A NUOVA COMUNICAZIONE



Balvano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. BALVANO: C.de Tusciano; Acqua del Signore; Vallaro; Croce; Rossa; Castagno; Platano; Sevinosa; Iuzzolino; Melassano e Gaudino.



Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Seguenti Zone: Contrada Alto Cesine, Strada Tarallo, Strada Marno I e II, SP 83, SS94, Strada della Cantoniera, Strada Toppo del Fico, Strada del Casino, Strada delle Querce, Strada degli Orti, Strada Cantoniera, Strada della Castagnara, Strada del Melandro, Strada castelli e Strada Pantone di Vose



per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. VIETRI DI POTENZA: C.da Cugni..



Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: C/da Montagna, C/da Torretta, C/da Convento Montagna, C/da Chiusi, Via Minzoni



Palazzo S.G.;: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. PALAZZO S.G.;: Solo in c.da Piani e zone limitrofe.

COLOBRARO CAUSA ROTTURA ADDUTTRICE FRIDA : a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori.

Lavello: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 03:45 di oggi fino al termine dei lavori. LAVELLO: Via Milano e zone limitrofe