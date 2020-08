La montagna prospiciente la SS 18 nella parte ricadente nel Comune di Sapri è stata interessata da un un'incendio che si è esteso per 1,3 km. In via precauzionale e per verificare se, a seguito dell'incendio, vi sono pericoli di caduta massi, è stata chiusa la strada.

Dopo aver contattato più volte l'Anas abbiamo appreso che le pertinenze di loro competenza sono state verificate e che non presentano alcun problema. La verifica del costone è in corso ed è curata dal Comune di Sapri. Il Sindaco Dott. Antonio Gentile ha riferito al Sindaco di Maratea che i privati, proprietari dei terreni interessati sono stati invitati a mettere in sicurezza le aree e che è stata scritta una nota alla Regione Campania.

In data odierna il Dott. Gentile ha programmato l’incontro presso il dipartimento Protezione civile e difesa del suolo della Regione Campania, per concordare con il Direttore Generale gli interventi di somma urgenza per consentire la riapertura della strada. All’esito dell’incontro il Sindaco di Sapri ci fornirà ogni utile chiarimento.

Lo comunica via social il Comune di Maratea.