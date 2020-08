La prossima settimana arriva il forte caldo, l'anticiclone africano riuscirà a distendersi su buona parte del bacino del Mediterraneo, portando le temperature ancora più in alto rispetto ai giorni scorsi. Già da domani arriverà un'ondata di caldo che potrebbe essere spezzata da una sfuriata temporalesca a causa della tanta energia potenzialmente in gioco ed ai forti contrasti termici che si verranno a creare.

Il tempo resta stabile in tutta la Basilicata ed il sud Italia con i giorni da bollino rosso previsti da giovedi 20 fino a domenica prossima. Domani la percezione del calore sarà più alta per via dell'alta umidità anche nelle ore più calde. Martedi 18 e Mercoledi 19 saranno i giorni in cui c'è più possibilità che si possano verificare fenomeni temporaleschi, poi il sole farà da padrona portando le temperature, in alcune zone, a sfiorare i 37 gradi, in aree come il Metapontino e nelle zone interne della Basilicata. Sul Pollino le temperature massime si aggireranno intorno ai 30 gradi di giorno per poi precipitare intorno ai 16/17 gradi di notte. Nel metapontino le minime si attesteranno tra i 22/25 gradi.



