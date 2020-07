NEWS BREVI

31/07/2020 - Sospensioni idriche Sant'Angelo Le Fratte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ANGELO LE FRATTE: C/de Fellana, Macchitelle, Matina, Farisi e zone limitrofe. 30/07/2020 - Sospensioni idriche Potenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 05:00 di domani mattina salvo imprevisti. POTENZA: Zona Industriale e zone limitrofe



Forenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:00 di oggi fino al termine dei lavori. FORENZA: Via Duomo e strade limitrofe.



Craco, PESCHIERA: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti. CRACO: PESCHIERA



Sant'Arcangelo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:00 di oggi fino al termine dei lavori. SANT'ARCANGELO: Per le sole contrade : Monte, Piani San Vito e Santa Croce





Lavello;, Montemilone;, Venosa;, Melfi;: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi alle ore 09:00 di domani mattina salvo imprevisti. LAVELLO;: contrade Finocchiaro, Santa Lucia c.da Mezzana del Cantore, C.da Ariaccia Samele e c.da Martuscella, C.da MESSERE e contrade limitrofe. MONTEMILONE;: Contrade delle Macinale, c.da Santa Maria, C/DA MEZZA MESE SNC, C.da Spina Amara, Lama di Bufala, c.da Valle Castagna, C.da Valle Cornuta e contrade limitrofe. VENOSA;: contrade , Rendina, Boreano, Sant’Angelo, Grotta Piana e contrade limitrofe. MELFI;: Contrade Inviso, Rendina c.da Lo Pinto c.da Amendolecchia e c.de limitrofe.



Banzi;, Genzano di Lucania;, Palazzo S.G.: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi alle ore 09:00 di domani mattina salvo imprevisti. BANZI;: C.da PARCO CASSANO, C.da CARRERA DELLA REGINA e c.de limitrofe GENZANO DI LUCANIA;: C.da LI CUGNI, C.da CERRETO e c.de Limitrofe. PALAZZO S.G.: C.da terzo di Capo, c.da Piani e c.de limitrofe.



Melfi;: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:00 alle ore 09:00 salvo imprevisti. MELFI;: Contrade Inviso, Rendina c.da Lo Pinto c.da Amendolecchia e c.de limitrofe.



Ruvo del Monte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. RUVO DEL MONTE: Abitato.



Maschito;: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 13:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti. MASCHITO;: Intero abitato.



Genzano di Lucania, Banzi: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 23:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. GENZANO DI LUCANIA: Intero abitato BANZI: Intero abitato.



Pisticci, ROTTURA ADDUTTRICE FRIDA: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. PISTICCI: SCALO , QUARTIERE EX SNAM, CONSORZIO ASI, ZONA INDUSTRIALE.

28/07/2020 - Sospensioni idriche Maschito: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti. MASCHITO: intero abitato



Viggiano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori. VIGGIANO: Via V. Emanuele, Viale della Rinascita, Zona Papa Giovanni XXIII, Via Madonna di Viggiano, Via della Cicala, Via Idasallorenzo, Via Verdi e zone limitrofe.



San Fele: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori. SAN FELE: Località Impesa.



Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: P.le Praga, Via Adriatico e zone limitrofe.



Acerenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. ACERENZA: Contrade: Santa Domenica, Finocchiaro, Pipoli, San Germano, Macchione, Fiumarella, Isca Rotonda e zone limitrofe.



Atella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. ATELLA: Intero abitato ad esclusione delle frazioni.



Atella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. ATELLA: Intero abitato ad esclusione delle frazioni.



Sant'Angelo Le Fratte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ANGELO LE FRATTE: C/de Fellana, Macchitelle, Matina, Farisi e zone limitrofe.



San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Intero abitato. EDITORIALE La criminalità: una malapianta in continua crescita

di don Marcello Cozzi di don Marcello Cozzi Domanda e offerta. Sono le regole del mercato, e anche di quello criminale. E anche in Basilicata, oggi come ieri.

Le recenti e ultime inchieste giudiziarie coordinate dalla DDA di Potenza - da quella della settimana scorsa nel vulture melfese a quella di queste ore nella provincia materana - non ci dicono solo che la malapianta malavitosa purtroppo non smette mai di crescere e anzi rifiorisce di continuo tra vecchi nomi e nuove leve, non ci dicono solo ...-->continua