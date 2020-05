Tra i 93 i professionisti che, tra la giornata di oggi e domenica, raggiungeranno le strutture sanitarie impegnate a fronteggiare l’emergenza in corso, nell’ambito dell’iniziativa “Infermieri per Covid” c'è anche un infermiere lucano e, per la precisione, di Sant'Arcangelo (PZ). Si chiama Nicola De Marco, attualmente presta servizio presso la “Fondazione Don Gnocchi Onlus di Roma” e, come altri suoi colleghi di tutta Italia, ha scelto di lasciare temporaneamente il suo lavoro quotidiano, per partire da volontario a supporto delle strutture ospedaliere delle regioni dove sono maggiormente trattati pazienti affetti dal Covid-19, ovvero l'Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, il Trentino e la Valle D’Aosta.

“La task force costituita grazie a “infermieri per Covid” andrà quindi ad operare nei settori della rianimazione, della medicina di urgenza e di pronto soccorso, garantendo professionalità e sostegno, ai tanti operati sanitari già presenti nelle zone citate in precedenza. La scelta coraggiosa di questi ragazzi/e non è passata inosservata ed infatti, sono stati tanti gli elogi e gli attestati di stima ricevuti a cominciare dagli organi istituzionali, fino ad arrivare alla Protezione Civile e ai cittadini presenti in ogni zona della penisola.



D'altronde la scelta di queste persone non può e non deve passare inosservata e, a tal proposito, quest'oggi, pochi minuti prima della partenza, abbiamo contattato telefonicamente Nicola De Marco che con molta emozione ci ha raccontato la sua scelta: “da poco ho ricevuto l'esito del tampone che è risultato negativo, quindi tra non molto partirò per la destinazione che mi è stata assegnata, l' Asl 3 di Genova, in Liguria, dove i miei colleghi in questo momento versano in una situazione difficile. Dopo l'addestramento e gli esiti dei tamponi effettuati a Roma quindi, ognuno di noi raggiungerà la sua struttura e ci resterà, fino all'11 di giugno. Sono talmente convinto e felice di questa missione che ho presentato domanda il primo giorno utile per poter comunicare la propria disponibilità. È motivo di grande orgoglio per me aiutare i colleghi e le popolazioni che ancora versano in una situazione difficile a causa del Covid 19 e, sarà mia premura, tramite la mia professionalità, far parlare bene dei Lucani e dei Santarcangiolesi che hanno un cuore grande”.



