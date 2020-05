Sarà chiusa al traffico da domani 11 maggio un’importante arteria che collega i comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio e Genzano direzione Potenza e per quanti nel senso opposto saranno diretti nell’area più a nord della Basilicata.

La notizia ufficializzata dal sindaco di Banzi Pasquale Caffio . I lavori interesseranno un ponte sulla strada provinciale che collega Palazzo e Banzi esattamente al km. 68+850 sulla SP N.6 IV Tronco in località Banzullo nel territorio del comune di Banzi.

A seguito di segnalazioni del Sindaco di Banzi e subito raccolte dal Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino e dal settore viabilità e trasporti , i lavori riguarderanno l’abbattimento di una ringhiera in ferro di protezione per veicoli e pedoni che costituivano grave pericolo per la pubblica e privata incolumità .

E’ stato predisposto un percorso alternativo con deviazione del traffico sulla strada “San Procopio” . Non mancheranno sicuramente disagi per i viaggiatori e i diversi pullman sia pubblici che privati.

Amministrazione comunale di Banzi e Provincia con l’impresa sono al lavoro per una rapida conclusione dei lavori.

Raccogliamo l’appello dell’Assessore Angelo Dragonetti “ Contenti per un importante lavoro che aspettavamo da anni ,non nascondiamo preoccupazioni, invitiamo i nostri concittadini a non utilizzare strade secondarie e scorciatoie che possono costituire situazioni di pericolo per l’incolumità di tutti noi. Unica arteria e quella indicata da noi e dalla provincia “