Dopo la bella notizia dell’installazione del termoscanner all'ingresso del plesso ospedaliero, il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia non ha certo accolto altrettanto favorevolmente la decisione della Regione di distribuire tra Potenza e Matera i moduli dell’Ospedale da campo donato dal Qatar.

“È un errore e per l’area Sud si tratta di un’opportunità persa”, ha esordito con noi.

Fin dall’inizio dell’emergenza Lamboglia, anche in qualità di coordinatore Anci per l’area Sud della Regione, aveva spinto per il potenziamento dell’offerta sanitaria nella parte più meridionale del territorio lucano anche in ottica futura e, nell’ospedale modulare, aveva visto la possibilità di migliorare la situazione anche solo in parte.

“Avranno fatto le loro valutazioni – ha aggiunto il primo cittadino lauriota – ma, e non è solamente la mia opinione, escludere arterie fondamentali come l’A2 del Mediterraneo e la Statale Sinnica, che collegano con la Statale 106, vuol dire escludere un’area strategica che rappresenta anche una cerniera con la Calabria e la Campania”.

I moduli saranno 5 e, per via degli standard europei, i posti letto potrebbero essere circa 300 e non 500: di questi, 200 dovrebbero essere previsti nei pressi del San Carlo Potenza e 100 nei pressi del Madonna delle Grazie di Matera.

“Secondo una mia valutazione logistica, sarebbe stato più opportuno considerare l’asse lungo la tirrenica, e quindi l’area sud, e l’asse verso il materano, collegato con la “Basentana” e con le grosse arterie che vanno verso lo Ionio e l’Adriatico. Naturalmente, ho sottolineato la necessità che venissero coinvolte zone con una viabilità accessibile e, potenzialmente, a scorrimento veloce. Essendo l’area Sud attraversata dall’autostrada, mi era parsa subito una delle migliori ipotesi sul tavolo. Fin da subito, comprendendo le difficoltà di disporre di una struttura con terapia intensiva, avevo comunque insistito poiché anche da più parti era stata evidenziata l’importanza di un modulo funzionale, in prospettiva, non solo per la Basilicata”.

“Dislocare i moduli tra Potenza, Matera e la stessa area Sud credo sarebbe stata la soluzione migliore. Ognuno fa le proprie valutazioni – ha concluso Lamboglia – ma ripeto che questa scelta è un errore anche perché, con i punti individuati, l’alta Calabria e la Campania non le recuperi. Per cui, visto che ci sono più moduli disponibili, almeno uno di questi avrebbe potuto essere destinato al Sud della Basilicata”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it