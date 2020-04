Con la pubblicazione sul Bur della legge regionale di stabilità, su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo la Regione Basilicata ha definito la questione dello sfruttamento della risorsa idrica aumentando del 100% le royalties da pagare, e fissando anche la percentuale da distribuire di anno in anno ai Comuni interessati (sia per la cessione di acque minerali, che all’ingrosso) comprendendovi quindi, dopo decenni di lotte successive alla realizzazione della diga di Montecotugno, anche quelli del Senisese.

La leggina (negli articoli 6 e 7) ha stabilito che i concessionari sono tenuti a versare alla Regione, “con periodicità trimestrale”, un importo pari a “euro 2,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta o imbottigliata”.

Fino all’approvazione di questa normativa le royalties da pagare corrispondevano ad un solo euro, ogni mille litri d’acqua imbottigliata.

Si pagherà, invece, “euro 1,50 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non imbottigliata, ma comunque utilizzata”.

Agevolazioni, con pagamento di 1,50 euro, verranno concesse a chi utilizzerà contenitori di vetro o di vuoto a rendere (in quest’ultimo caso al costo di 1 euro).

Dal 2021 viene introdotto un contributo pari al 20% spettante ai Comuni interessati dalla cessione di acqua all’ingrosso.

“Tra questi territori – spiega l’assessore Franco Cupparo – il maggiormente interessato è quello senisese, che fin dagli anni ‘60 del secolo scorso, ovvero dall’avvio della costruzione della diga di Montecotugno, iniziò a porre la questione del pagamento di una piccola aliquota monetaria sui milioni di metri cubi invasati”.

L’episodio simbolo di questa battaglia fu la famosa requisizione del tappo della diga avvenuta nel lontano 1984. Ma, di recente, in occasione delle rivendicazioni contro il Consorzio di Bonifica, la vicenda è tornata prepotentemente d’attualità.

“Con questa legge – continua Cupparo – la Regione definirà gli ambiti dei territori che invasano e distribuiscono acqua per l’irrigazione, e in piccola parte potabile, definirà i criteri, le modalità e i tempi per l’assegnazione della quota per il riequilibrio territoriale degli ambiti, tenendo conto dei quantitativi d’acqua accumulata. La quota che si trasferisce agli ambiti è pari al 20% annuo delle somme che la Regione incassa per il pagamento dell’acqua trasferita alle altre Regioni, alle aziende ed ai consorzi”.

Come scritto poc’anzi, l’assessore, nell’ambito della stessa legge finanziaria, ha presentato anche un articolo teso a riconoscere, ai Comuni concedenti le coltivazioni di acque minerali, un contributo annuale pari al 20% a carico dei concessionari, suddiviso in proporzione alle quantità prelevate, raddoppiando anche il canone corrisposto alla Regione.

“Anche questo – conclude Cupparo – è frutto del sacrificio che territori come Viggianello, Castelluccio, Monticchio, e altri, patiscono in termini di sfruttamento di risorse proprie, a beneficio di altri soggetti. L’articolo 6 della legge regionale n.10 del 20 marzo 2020 riconosce questo sacrificio che potrà essere attenuato dall’afflusso continuativo di risorse tali da permettere azioni di riequilibrio per risanare, in parte, i danni subiti”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it