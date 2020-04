Covid e matrimoni rinviati: intervista al wedding planner Antonio Fanelli 9/04/2020



Sono tante le domande riguardanti il futuro prossimo che ci aspetta dietro l'angolo. E' alquanto fisiologico un cambiamento di abitudini, di pensiero e anche del modo stesso di lavorare e, su questo ormai, non ci possono essere dubbi. Esistono però anche tanti interrogativi che soltanto con il passare del tempo sveleranno le risposte, mentre, alcuni prospetti possono essere modificati e nuovamente impostati. Prendiamo il caso di quelle coppie che in queste settimane hanno dovuto rinviare il proprio matrimonio e di quelli che hanno programmato il giorno del “si” nei prossimi mesi. E allora, tra nuovi decreti, limitazioni, paure e altre mille difficoltà, cosa è meglio fare? Per aver risposte a tal proposito, vi riportiamo la bella chiacchierata che abbiamo fatto con il wedding planner Antonio Fanelli, di Sant’Arcangelo, famoso in tutta Italia ed esperto di eventi e matrimoni di stile.



Si prevedono matrimoni per quest'anno ancora o saranno tutti rinviati?



La stagione degli eventi è quasi annullata del tutto. Maggio e giugno già tutto rinviato, mentre proprio poco fa con una coppia che si doveva sposare a luglio, abbiamo ragionato su nuove possibili date da prendere in considerazione per l'anno prossimo.



Tra l'altro tra i decreti in vigore e quelli che arriveranno, dev'essere difficile programmare certi eventi, senza sapere con certezza se e quali restrizioni ci potrebbero essere.



Credo che sia abbastanza scontato che gli assembramenti non saranno consentiti e quindi mi viene da dire: ma vi immaginate un matrimonio dove al ristorante in un tavolo invece di dieci persone ne siedono quattro per mantenere la distanza sociale, o, per esempio, far entrare in sala pochi alla volta o non poter danzare e così via dicendo?



Viene difficile anche immaginarlo soltanto.



Ma al di là delle restrizioni, ho fatto un sondaggio con le mie coppie inviando delle foto con gli sposi che indossavano la mascherina, chiedendo loro cosa suscitasse quell'immagine. La risposta è stata unanime e cioè ansie, paure e soprattutto la presa visione di vedere quello che è per una coppia, il giorno più bello rovinato.



Difficilmente quindi una coppia potrebbe accettare tutto questo.



No, non esiste.



Ma questo discorso vale per quelli che hanno la data in programma in estate o, per tutto il 2020?



Assolutamente per tutto l'anno, perché anche se dovessero essere eliminati tutti i decreti, ci sarà comunque la psicosi nell'aria. Andare, come è usanza da noi, a casa delle persone per gli inviti, congratularsi e baciarsi il giorno del matrimonio e via dicendo, sarebbe comunque un problema.



Quindi il suo consiglio è quello di rimandare tutti i matrimoni in programma quest'anno?



Si, è la strada migliore da intraprendere.



La domanda sorge spontanea: è facile trovare la stessa data, magari cara e significativa, nell'anno 2021?



No, assolutamente no. Chi riesce a sposarsi nella stessa data scelta per il 2020, nel 2021, è più che fortunato. Anzi, con le coppie che sto rinviando al 2021 ci stiamo anche “accontentando” detto tra virgolette. Nel senso che ci sono futuri sposi che avevano in programma il matrimonio ad agosto di quest'anno e che per l'anno prossimo hanno scelto maggio, altri che si dovevano sposare tra un mese e invece lo faranno a giugno 2021. Così come chi aveva scelto il sabato ma non può più e quindi si sposerà di lunedì e potrei citare altri esempi. Questo perché al 2021 si accavalla il 2020.



Sarà molto difficile anche confermare la stessa location, band ecc?



Paradossalmente ci sarà una grande perdita di lavoro. Qualsiasi fornitore non può fare più di un matrimonio al giorno e quindi dovrà dire grossi no. Magari aveva già in programma una coppia del 2020 e una del 2021 e si può ritrovare con queste due che si sposano lo stesso giorno. Avere fornitore, location, band ecc, scelti per una data del 2020 anche nel 2021 sarà molto difficile, per questo va riprogrammato tutto.



E per il wedding planner il lavoro diventa ancora più complicato?



Certo. Ho ripreso l'agenda del 2021 e l'ho fatta diventare attuale, facendo incastrare tutti i tipi di rifornitori, perché ho matrimoni agli albori dove sono stati scelti per il momento pochi servizi e matrimoni completamente fatti. Ora rimettere mano a quest'ultimi incasinerebbe ancora di più la situazione, quindi sinceramente è meglio riorganizzare da zero.



Per chi ha già scelto l'abito, non c'è il rischio di cambiare idea ed essere tentato dalle nuove collezioni?



Per quanto riguarda gli atelier non ci sarà una vera e propria stagione 2021, ma sarà accorpata a quella di quest'anno perché hanno tutto invenduto e di conseguenza ci saranno poche novità senza l'arrivo di nuove tendenze.



Bisogna riprogrammare (per chi intende rinviare) e ci può stare. Ma come stanno vivendo le coppie questa scelta che nessuno poteva di certo prevedere?



Quelli con i quali ho già rinviato, l'hanno vissuta malissimo, anche se è stato quasi tutto metabolizzato. Però io già a monte, anche prima dell'arrivo di questa pandemia, quando inizio un rapporto di lavoro dico sempre che noi non entriamo in sala operatoria a salvare vite umane, quindi è bene evitare le ansie e le crisi stupide, di cui a volte siamo vittime. Organizzare un matrimonio è una cosa bella, è un giorno importante, va organizzato bene e va dato onore a tutto però, senza ansie perchè abbiamo tanto tempo a nostra disposizione.



E il wedding planner, mai come in questo periodo è di enorme utilità.



E' proprio questo il tempo di far vedere chi è wedding planner. Oltre ai fiori, alle decorazioni e alle cose più semplici, c'è la conoscenza del mercato, del territorio, l'anticipare alcune problematiche ecc. Quindi con me hanno trovato sostegno e sono tutti molto sereni e tranquilli. Abbiamo scelto date nuove, percorsi nuovi, insomma, dopo un attimo di grande spavento che in questo caso ci sta, compreso il mio che per quest'anno non avrò matrimoni da portare a termine (ride), ci siamo ripresi.



Un lavoro di grande supporto il suo.



Io per loro lavoro a qualsiasi ora e così dev'essere dato che mi pagano. Sono autorizzati a chiamarmi quando vogliono dato che ora sono a casa ma facciamo anche videochiamate e chiacchierate su Skype.



Anche perchè ha rapporti lavorativi fuori dalla regione che è la Basilicata, giusto?



Sì e tra l'altro essendo stato nominato, o meglio lo sarò a breve, direttore creativo di una location in Abruzzo, ho rapporti di lavoro anche in questa regione e quindi è un periodo molto intenso.



Quali sono le maggiori difficoltà nell'organizzare un matrimonio soprattutto in vista del prossimo anno?



Le difficoltà riguardano lo stress personale che, come tutti, anche il wedding planner ha, ma essendo un professionista deve superarle attivandosi quotidianamente con i direttori di location, musicisti e fotografi che poi sono le figure più difficili da reperire nell'organizzazione di un matrimonio, soprattutto in vista di questo 2021 pieno di impegni.



Quindi? Qual è il consiglio principale da dare ai futuri sposi?



Semplicemente dico che in questo momento chi ha il wedding planner è fortunato.







Carlino La Grotta



