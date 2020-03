Secondo l’Einaudi Institute for Economics and Finance, entro un mese o un mese e mezzo, in Italia dovrebbero azzerarsi i contagi.

Lo scrive il Corriere della Sera, che spiega che le proiezioni dell'Eief si basano sui dati quotidiani forniti dalla Protezione civile.

Da quanto riportato anche da Tgcom 24, le previsioni oscillano tra la data del prossimo 5 maggio (per la Toscana, per cui si prevede un’emergenza più lunga) a quella più spostata nel tempo e definita di “assestamento” del successivo 16 maggio. Quindi, tra il 5 maggio e il 16 maggio l’Italia potrebbe essere fuori dal tunnel.

Eiefe prevede che la prima Regione a sconfiggere l'epidemia dovrebbe essere il Trentino-Alto Adige, il 6 aprile. Il giorno seguente ci dovrebbero riuscire anche Basilicata, Liguria e Umbria. Secondo gli studiosi, il Veneto arriverà al giorno-zero invece il 14 aprile, mentre l’Emilia-Romagna il 28 aprile. In Lombardia è ipotizzato che non si registrino più nuovi casi a partire dal 22 aprile.

Il calcolo dipende dalla presa in considerazione dei valori mediani (quelli al centro della distribuzione delle probabilità fra le evenienze peggiori e migliori) o dalla presa in considerazione anche di eventuali valori estremi ed eccezionali.

Ovviamente, tutto è anche subordinato al rispetto delle restrizioni imposte dal Governo.



Lasiritide.it