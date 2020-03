Nicola Massimo Morea, sindaco di Irsina ha comunicato un altro caso di positività al Covid-19 che riguarda un suo concittadino. Tuttavia, ricordiamo che il primo caso non è compreso tra quelli della Basilicata in quanto riguarda un cittadino di Irsina il cui tampone è stato fatto in Calabria, dove si trova attualmente.

“Dare notizie via social è diventato un rito triste – ha detto Morea –, ma in questo momento è anche il metodo più efficace e diretto. Un tampone effettuato questa mattina su una nostra concittadina è risultato positivo. Immediatamente è partita la rete di protezione e isolamento che ha coinvolto anche tutti i familiari”.

Il sindaco ha anche fatto sapere che con le autorità competenti “si sta procedendo ad una mappatura dei contatti avuti dalla contagiata” e che ha emanato una nuova ordinanza, con la quale si limitano gli spostamenti “ad una distanza non superiore ai 200 metri per passeggiate, attività sportive o per portare fuori gli animali domestici”.



Gianfranco Aurilio

