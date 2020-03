Sono 4 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in terapia intensiva a Potenza: si tratta di un 70enne trasferito oggi, mentre si aggravano le condizioni del 77enne potentino già in terapia intensiva sempre a Potenza. A Matera invece non è più in terapia intensiva il 60enne della città dei Sassi, padre della guida turistica, anche lui contagiato, il 60enne è stato spostato nel reparto infettivo.

Il sindaco di Matera ha firmato una ordinanza di Quarantena per tre residenti: si tratta di cittadini che lavorano a d Altamura e i tamponi sono stati processati in Puglia ma il monitoraggio sanitario è affidato alle autorità sanitarie materane.

Uno dei dipendenti dell’area amministrativa dell’Irccs Crob è risultato positivo al tampone faringeo per Covid 19. Il Crob, d’intesa con il Dipartimento salute e la Task force regionale, ha già messo in atto tutti i protocolli nazionali e regionali per la gestione dell’emergenza Coronavirus a tutela dell’utenza e dei dipendenti.