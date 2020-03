A seguito dell’emanazione dell’ordinanza del 15 marzo 2020, n. 5, si ritiene necessario fornire prime indicazioni su alcune disposizioni del citato provvedimento, in merito alle modalità di attuazione:

Ingresso in Regione Basilicata

Tutti i soggetti che fanno ingresso in Basilicata, a far data dal 15 marzo 2020, provenienti da altre Regioni italiane o dall’estero, e vi soggiornino anche solo temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta ovvero al numero verde istituito dalla Regione.

Devono osservare, conseguentemente, le misure di prevenzione previste, vale a dire la permanenza domiciliare con isolamento per quattordici giorni, osservando le seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento;

b) divieto di contatti sociali;

d) divieto di spostamenti e viaggi;

e) obbligo di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.



Qualora dovessero comparire i sintomi da COVID-19, le persone devono avvertire immediatamente il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o contattare il numero verde istituito presso la Regione, e seguire le indicazioni prescritte dall’operatore sanitario.

Chi si trova in permanenza domiciliare non può allontanarsi dal proprio domicilio, residenza o abitazione per 14 giorni.





















La misura della permanenza domiciliare di 14 giorni non si applica in presenza dei seguenti motivi:



a) comprovate esigenze lavorative;

b) situazioni di necessità;

c) motivi di salute.



E’ comunque consentito il “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, in ambito regionale o in altra regione del Paese o in uno Stato estero.



MISURE PER CHI SI TROVA IN BASILICATA

Il divieto di allontanamento dal proprio domicilio, abitazione o residenza nel territorio regionale, per chi è in Basilicata - fermo restando siano garantite le necessarie distanze di sicurezza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento da COVID-19 - non si applica nel caso in cui ci sia la necessità di spostamento per i seguenti motivi e/o attività:



a) comprovate esigenze lavorative, nonché le conseguenti attività ;

b) situazioni di necessità; ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione, nonché le conseguenti attività.

c) spostamenti per motivi di salute, nonché le conseguenti attività.



E’ comunque consentito a chi si trova nella Regione Basilicata per i suindicati motivi il “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.