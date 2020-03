NEWS BREVI

9/03/2020 - Nuovo Direttore provinciale INPS Potenza Il dr. Alberto Cicatelli è il nuovo Direttore provinciale dell’Inps di Potenza.

Proviene dalla Sede Inps di Salerno, dove ricopriva l’incarico di Dirigente delle Funzioni manageriali Flussi e Vigilanza mentre ancor prima, è stato vicario della Filiale metropolitana di Napoli.

Subentra al dr. Tommaso Chimenti, trasferito alla Sede provinciale di Brindisi.

7/03/2020 - Emergenza Coronavirus, Task Force: raccolti 36 tamponi Sono 36 i tamponi giunti oggi dalle province di Potenza e Matera. L’analisi è iniziata nel pomeriggio. I risultati verranno resi noti nella mattinata di domani.Ieri al Numero Verde istituito dalla Regione Basilicata per l’emergenza coronavirus sono arrivate 462 chiamate, il numero più alto registrato in una giornata.E’ in fase di completamento il montaggio delle tende per il pre-triage presso le case circondariali di Potenza, Matera e Melfi, a supporto delle attività di prevenzione degli istituti penitenziari lucani. 6/03/2020 - Coronavirus: stop pubblico in tre musei Il museo archeologico provinciale e la pinacoteca provinciale di Potenza e il museo di storia naturale del Vulture "resteranno chiusi al pubblico" a tempo indeterminato.

Lo ha deciso la Provincia di Potenza, "a seguito delle disposizioni emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di salute pubblica". EDITORIALE Ripartiamo da un virus per capire cosa conta davvero

di Vincenzo Diego di Vincenzo Diego L’Italia è un grande Paese, anche se distratto, alcune volte si perde, diviso in tanti rivoli, localismi, probabilmente per una storia antica, lunga, complessa. In queste ore stiamo vivendo un’emergenza collettiva, almeno questo si capisce dalle notizie, dalle ordinanze del Governo, dalle raccomandazioni di tanti scienziati. Un Problema serio, dunque, che tocca la salute, principalmente, ma anche tutto il resto. E che sia più virulento con gli anziani, con c...-->continua