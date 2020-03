A seguito della decisione assunta nel pomeriggio di ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri di sospendere le attività didattiche nelle scuole e nelle università italiane fino al 15 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi la cerimonia per il conferimento della Laurea honoris causa al Premio Nobel per la Pace Prof. Muhammad Yunus prevista per venerdì 6 marzo. La decisione è stata assunta concordemente dalla Rettrice dell’Università di Basilicata Aurelia Sole e dal Premio Nobel Muhammad Yunus in linea con la necessità primaria di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni pericolo di diffusione del virus e nel pieno rispetto delle indicazioni del Governo italiano. La Rettrice e il Prof. Yunus hanno sottolineato unanimemente che si tratta di un rinvio e che la cerimonia sarà riprogrammata nei prossimi mesi, appena risulterà possibile, al termine dell’emergenza per il Coronavirus. Anche il Premio Nobel Betty Williams, Presidente della Fondazione Città della Pace, che avrebbe dovuto essere presente alla cerimonia, si è infatti vista costretta ad annullare la sua partecipazione.

I premi Nobel hanno espresso tutta la loro solidarietà e la loro piena partecipazione al popolo italiano ed ai lucani che sono impegnati in questi giorni in una difficile prova ed il Prof. Yunus ha formulato l'auspicio di poter venire al più presto in Basilicata per ricevere il prestigioso riconoscimento che gli ha conferito l’Università della Basilicata e per avviare le attività dello Yunus Social Business Centre istituito in Basilicata insieme all’Unibas ed alla Fondazione Città della Pace per i Bambini .



Nel frattempo la task force regionale di Basilicata , nel suo consueto punto della situazione ha comunicato che in Basilicata non ci sono novità sull’emergenza coronavirus rispetto all’ultimo aggiornamento fornito ieri sera dall’ufficio stampa della giunta regionale. Al momento sono stati effettuati in totale 54 test (di cui solo 1 positivo).



Per informazioni sull’emergenza Coronavirus è possibile rivolgersi al numero verde 800996688, attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00.