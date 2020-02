In arrivo il maltempo anche in Basilicata. Tra martedi, mercoledì e prime ore di giovedì arriva una perturbazione dalle regioni artiche con maggior decisione previsto per mercoledi in Basilicata che porterà anche la neve sulle montagne. Neve prevista fino a 400 metri tra pomeriggio di mercoledi e prime ore di giovedi. Previsioni meteo che prevedono prima piogge sparse, qualche temporale e, data la presenza di aria molto fredda, saranno possibili grandinate e nevicate fine a bassa quota, anche sotto forma di bufera. Aree interessate Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, le zone interne della Campania, fino alla Calabria e anche alcune aree settentrionali della sicilia.

Le temperature subiranno un brusco abbassamento almeno fino al prossimo weekend.

Maltempo che già dalla metà di giovedì abbandonerà rapidamente l'Italia anche se continueranno a rimanere attivi i venti da nord. Le zone della Basilicata interessate saranno la parte settentrionale, e le montagne dell'appennino lucano.

Per domani pomeriggio i venti saranno tendenzialmente forti con raffiche di burrasca forte dalla sera-notte, sui settori adriatici di Abruzzo e Molise, sulla Puglia e sui settori ionici di Basilicata e Calabria.