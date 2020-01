Era una delle discariche per le quali l’Unione Europea aveva avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia e adesso, per la discarica in località Palombara a Senise,dismessa nel 2004, è stata avviata l’indagine di mercato per procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici da utilizzare per affidare i lavori di adeguamento e messa in sicurezza, da appaltare mediante procedura negoziata.

In seguito all’avvio della procedura d’infrazione, la Regione Basilicata aveva stanziato i fondi da assegnare ai Comuni per intervenire nei siti individuati quali non conformi alla disciplina comunitaria.

Al Comune di Senise furono destinati 600 mila euro, proprio per intervenire nella discarica in località Palombara.

Dall’aprile del 1999, in seguito alla pubblicazione di una Direttiva Europea, tutti gli Stati membri erano tenuti a recepire, entro il mese di luglio dello stesso anno, i requisiti piuttosto stringenti che imponevano di prevenire o ridurre gli effetti negativi sull’ambiente o sulla salute provocati dalle discariche.

Ma a tutto il 2015, in Italia, 44 siti risultavano ancora non a norma e, di questi, 23 si trovavano in Basilicata.



Gianfranco Aurilio

