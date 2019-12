''Sono vicino alla Comunità di Scanzano Jonico ed a chi, nella legalità, l’ha rappresentata finora, e parto da un assunto irrinunciabile: la gente perbene, che è la stragrande maggioranza, non va confusa con i delinquenti, ma va rispettata e tutelata". Sono le paroleSenatore Pasquale Pepe (Lega), vicepresidente Commissione parlamentare antimafia. ''La decisione assunta ieri sera dal Consiglio dei Ministri di sciogliere il Consiglio comunale dell’Ente deve farci riflettere e tenere alta la guardia. Bisogna difendere con tutti i mezzi e a tutti i costi la Basilicata, Regione cerniera, dall’aggressione delle organizzazioni criminali e, in primo luogo, occorre sostenere i Sindaci, che sono il primo presidio delle Istituzioni sul territorio. Il qualità di Vicepresidente della Commissione antimafia, già da lunedì, lavorerò sul dossier e farò in modo che la stessa Commissione metta in campo ogni attenzione sul caso. Chiederò che si parli con il Commissario, che si incontrino il Prefetto, il Questore e le Forze dell’ordine; chiederò, altresì, di analizzare con la Procura distrettuale antimafia le cause giudiziarie (se ve ne sono) dello scioglimento; e anticipo, già da ora, che solleciterò di effettuare il controllo sulle liste per le elezioni amministrative, quando si terranno. Dopodiché, si dovrà passare alla “fase due”: ragionare con gli ordini professionali, con il territorio e con la società civile, per costituire gli anticorpi alle infiltrazioni e segnalare all’Anac, se del caso, i punti di vulnerabilità nella gestione amministrativa comunale. Non sarà, dunque, una visita formale, ma un’attività concreta nell’interesse degli Scanzanesi e dei Lucani onesti. Un ringraziamento senza fine alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa''.







''Solo pochi giorni fa, nel mio nuovo incarico di Presidente nazionale del Coordinamento per la lotta alla mafia e la promozione della legalità, ho proposto l'iniziativa di istituire anche in Basilicata un Osservatorio regionale per monitorare il fenomeno della criminalità organizzata.

Il mio impegno è mantenere alta l'attenzione su queste difficili tematiche''lo ha detto il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala.