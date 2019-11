Era attesa per ieri sera la deliberazione dello stato d’emergenza da parte del Governo Conte, per il nubifragio che ha colpito Matera e il metapontino.

Ma al termine del Consiglio dei Ministri è stata deliberata “la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal mese di settembre 2019”.

I sindaci di Matera e Policoro hanno riferito di danni che complessivamente ammontano ad oltre 16 milioni di euro.

Inoltre, l’Esecutivo “giallorosso” ha approvato “la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia” e “la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018”.





Gianfranco Aurilio

lasiritide.it