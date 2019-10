NEWS BREVI

30/10/2019 - Eletti i rappresentanti dei giornalisti lavoratori autonomi della Basilicata L'Assemblea dei giornalisti lavoratori autonomi della Basilicata ha eletto i propri rappresentanti negli organismi nazionali e regionali previsti dal Regolamento della Fnsi.

All'Assemblea ha partecipato il presidente dell'Assostampa lucana, Angelo Oliveto.

Dopo un’ampia ed approfondita discussione sulle questioni che riguardano i lavoratori autonomi, l’Assemblea ha rinnovato gli incarichi, confermando in Commissione nazionale la coordinatrice uscente, Anna Bruno; in Commissione regionale è stato eletto Antonio Vece.

L’assemblea ha anche deciso di costituire un gruppo di lavoro del quale fanno parte: Sara Lorusso, Giuseppe Cutro, Giovanni Martemucci e Francesco Menonna.

Il direttivo dell'Assostampa ha nominato, invece, Domenico Ciancio, presidente della Commissione regionale.

29/10/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Viggiano, Grumento Nova: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina, salvo imprevisti. VIGGIANO: Contrada Case Rosse e zone limitrofe; GRUMENTO NOVA: Contrada Pagliari e zone limitrofe.

28/10/2019 - Sospensioni idriche 28 ottobre 2019 Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di domani mattina fino al termine dei lavori, nelle seguenti contrade: Tre Ponti, Pedale Palomba, Gavatina, La Palomba, Serra D'alto, dei Pini, Serra Vaccaro, Strada Statale 7, Strada Statale 271.

Rapolla: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 di domani mattina fino al termine dei lavori nelle seguenti strade: via Valeriano D'Auria, via XXIII Luglio, via Della Repubblica e zone limitrofe.

San Martino d'Agri: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina, salvo imprevisti.

Spinoso: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina, salvo imprevisti.

EDITORIALE Il fuoco del ghetto illumini le nostre coscienze

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua