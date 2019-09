Mancati investimenti, mancate prospettive di sviluppo e mancate stabilizzazioni: queste sono le ragioni che hanno portato i lavoratori dell'azienda Itraltractor a Potenza ad uno sciopero nella giornata di oggi.

Alle ultime assemblee dei lavoratori Italtractor - convocate anche a seguito della dichiarazione aziendale di non voler far seguito alla stabilizzazione di 16 lavoratori somministrati in forza nello stabilimento da 23 mesi. ma che hanno già prestato la loro opera per lunghi periodi a partire dal 2011 - è stato evidenziato come le politiche industriali messe in campo da ITALTRACTOR siano assolutamente insufficienti per garantire il radicamento dello stabilimento sul territorio.

Nel particolare ITALTRACTOR non ha dato seguito al piano di investimenti di 2,5 milioni di euro annunciati alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori in una riunione che si è tenuta presso Confindustria Basilicata nel mese di aprile 2019.



Michele D'ONofrio, RSU Uilm: