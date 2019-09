La protezione civile ha diramato un’allerta meteo anche in Basilicata per oggi 3 settembre. Il rischio è moderato, di colore giallo per precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. I rovesci saranno di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsti anche su Lazio orientale, Abruzzo, Molise e Puglia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata – dalla protezione civile nazionale - per oggi, martedì 3 settembre, allerta arancione su gran parte dell'Abruzzo e del Molise e sulla Puglia settentrionale; allerta gialla sui restanti bacini abruzzesi e pugliesi, oltre che in Calabria, Basilicata, parte dell'Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Umbria, Veneto e sui settori occidentali del Molise per rischio idraulico, idrogeologico e temporali.

Maltempo che insisterà sulla regione Basilicata per tutta la giornata di oggi, per poi ritornare nelle condizioni dell'ultima settimane, con rovesci isolati in alcune zone interne della regione.

Le temperature subiranno un altro leggero calo e per tutta la settimana varieranno tra i 30 gradi nelle massime ai 10 nelle minime soprattutto nelle aree interne.



