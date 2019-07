Con Determinazione n° 908 del 3 giugno 2019 (BUR n° 22 del 1 luglio 2019) la Regione Basilicata ha finanziato la Città di Montescaglioso attraverso il “Piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 – Aggiornamento annualità 2019”. Nella fattispecie, sono due i finanziamenti confermati ed ammessi: euro 421.985,10 per lavori di adeguamento tecnico funzionale Scuola dell’Infanzia e Primaria “Salvo D’Acquisto” ed euro 1.981.704,00 per ricostruzione terzo lotto funzionale Scuola Media Statale “Carlo Salinari”.

Nel primo caso si tratterà della ristrutturazione e messa in sicurezza, piuttosto consistente, del plesso che ospita i bambini dell’asilo e della scuola elementare. Precisamente sono previsti: interventi di manutenzione generale, adeguamento alle norme igienico sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico.

Per la Scuola Media, invece, sarà realizzato il completamento dell’ultimo lotto che vedrà, finalmente, la definitiva inaugurazione dell’istituto. In questi giorni, infatti, è in fase di completamento il secondo lotto e presumibilmente per il mese di settembre sarà consegnata la palestra.

Un miracolo considerato che al momento dell’insediamento, giugno 2016, era a rischio l’intero finanziamento e soltanto il lavoro dell’Amministrazione Comunale ha preservato l’opera pubblica.

Un ringraziamento, in conclusione, va all’Assessore Monica Ditaranto ed ai tecnici che si sono interfacciati con il Dipartimento Regionale e che, con il loro prezioso lavoro, hanno permesso che i finanziamenti fossero ammessi.



IL SINDACO

Vincenzo ZITO