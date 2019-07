Coldiretti Basilicata esprime cordoglio alla famiglia di Giambattista Cuccarese, coinvolto in un incidente mortale a bordo del suo trattore a Policoro. E’ l’ennesima tragedia, l’ennesimo esempio di una agricoltura in cui si muore di lavoro. "Coldiretti promuove da sempre la cultura della prevenzione, formando ed informando le imprese agricole, attraverso seminari divulgativi, assemblee, momenti informativi. - evidenzia la confederazione agricola lucana- ma nonostante la decrescita degli incidenti mortali in agricoltura molto resta ancora da fare. Per questo è necessario continuare con decisione sulla strada intrapresa con interventi volti migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche un solo decesso é inaccettabile. Gli agricoltori stanno vivendo una profonda ed estesa crisi economica, e sono in molti a faticare per arrivare a fine mese. Per questa ragione la richiesta di forti investimenti per modernizzare i mezzi agricoli in un’ottica di maggiore sicurezza non può essere rivolta alle imprese agricole. La politica e le istituzioni - conclude Coldiretti Basilicata - debbono intervenire con ingenti risorse economiche finalizzate al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro per fare in modo che tragedie come questa non si ripetano".