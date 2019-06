"Bisogna al più presto riprendere il confronto con Total sul patto di sito in vista dell'avvio delle estrazioni e della messa in esercizio del centro olio di Corleto". Lo chiede il segretario generale aggiunto della Cisl Basilicata, Giuseppe Amatulli, che sollecita anche "un... -->continua

Sono stati adottati i primi due cani nell'ambito dell'iniziativa messa in campo dal Comune di Vietri di Potenza, denominata "Esenzione Tari per chi adotta un cane". Le prime due famiglie hanno adottato un cane tra quelli disponibili al canile convenzionato con... -->continua

L’iniziativa si è tenuta a Potenza su iniziativa dell’Ufficio di segreteria della giunta regionale e di concerto con l’Ufficio amministrazione digitale, per illustrare ai dipendenti della Regione Basilicata la nuova procedura informatizzata che sarà attiva a l... -->continua