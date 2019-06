Grazie al contributo previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, nella giornata odierna sono ufficialmente partiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi lungo Via Garibaldi, Via Carlo D’Alessio e Via Indipendenza. Tali migliorie, che sono da intendersi la prosecuzione di un’attenta politica di sviluppo infrastrutturale e decoro urbano portata avanti dall’Assessore Monica Ditaranto ed iniziata con l’installazione di nuovi cestini e la bitumatura di molte strade effettuata la scorsa estate, consentiranno, tra le altre cose, di migliorare la sicurezza di pedoni e diversamente abili, grazie ad appositi scivoli così come previsto dai PEBA – Piani di Eliminazione Barriere Architettoniche.

Un’Amministrazione che si rispetti, infatti, deve sempre mettere in campo tutte le azioni necessarie per dotare la Città di spazi fruibili ed accessibili a tutti.

Inevitabilmente in questi giorni potrebbero esserci dei disagi alla circolazione e, nello scusarci con i cittadini, invitiamo tutti a pazientare un po’: al fine di raggiungere obiettivi più importanti è giustificabile qualche giorno di sacrificio.



IL SINDACO

Vincenzo ZITO