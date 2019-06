“Sono onorata di rappresentare ancora il mio amato paese e la riconferma mi spingerà a fare meglio e sempre di più per tutti voi, ma lo farò sempre con il cuore e con la passione, con l’unico scopo di continuare a far rinascere Chiaromonte”. Continuare p... -->continua

15/06/2019 - Interrogazione Leggieri M5s su Concorso per 36 infermieri al S.Carlo

In questi giorni ho ricevuto moltissime segnalazioni in merito alle modalità di selezione da parte di partecipanti al concorso per 36 infermieri all’ospedale San Carlo di Potenza.



Ricordo che il 9 febbraio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficial...-->continua