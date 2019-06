Si svolgerà, giovedì 13 giugno a Potenza presso il Grande Albergo, la quinta riunione annuale del Comitato di Sorveglianza del Po Fse 2014-2020. Al comitato sono attribuite le funzioni di sorveglianza e valutazione dell’attuazione del programma FSE 2014-2020 nonché dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici.

All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione della Relazione Annuale di Attuazione 2018 del programma e l’esame del conseguimento dei target fissati per il 31 dicembre 2018 nell’ambito del Quadro di Riferimento dell’Efficacia dell’Attuazione per l’assegnazione della riserva di performance. L’appuntamento è l’occasione per il confronto tra l’Autorità di Gestione FSE, le Direzioni regionali interessate, i rappresentanti della Commissione Europea, le Amministrazioni Centrali e il partenariato regionale economico e sociale (Sindacati, Associazioni datoriali, Associazioni del Terzo settore) sull’avanzamento del Programma.

Nello specifico, gli assi in cui si articola il Programma concernono i temi della promozione dell’occupazione, del sostegno della mobilità dei lavoratori, della promozione dell’inclusione sociale e del contrasto alla povertà e dell’investimento nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, oltre all'innalzamento dell’efficacia amministrativa e dei servizi pubblici.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre alle azioni da mettere in campo per la parità di genere e la non discriminazione, vi sarà anche la presentazione, come buona prassi, del progetto “Social Farm” che fa parte degli “interventi per la formazione dei cittadini disabili”.

L’obiettivo è di far acquisire competenze in agricoltura, allevamento e silvicoltura ai disabili, dai 18 ai 35 anni, con un supporto di rete progettata appositamente per le loro esigenze e per rendere meno probabile la possibilità di esclusione o discriminazione lavorativa futura.

Per l’occasione saranno esposte le opere pittoriche realizzate dai ragazzi e dalle ragazze che, durante la Giornata dell’Arte studentesca tenutasi a Potenza lo scorso 18 maggio, hanno preso parte ad una estemporanea di pittura, con competizione artistica, sui temi strettamente collegati alle finalità del PO FSE Basilicata 2014-2020.

L’allestimento artistico prevede anche una sezione dedicata ai 20 principi chiave del Pilastro europeo dei diritti sociali attraverso pannelli didattici e fotografici già esposti a Matera, dal 26 settembre al 28 ottobre 2018, per la mostra “EuropeForCulture – EuropeForSocialRights” che raccontano le opportunità e i progetti realizzati sul territorio nazionale con il contributo del FSE e ispirati ai principi del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

Quest’ultimo mira a definire nuovi e più efficaci diritti per i cittadini comunitari sulla base di tre grandi categorie che sono la base futura delle politiche europee a favore delle pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro eque, della protezione sociale e dell’inclusione.

Per informazioni sul PO FSE Basilicata www.europa.basilicata.it/fse

Per essere informati in tempo reale sulle opportunità seguire la pagina Facebook FSEBasilicata2014.2020