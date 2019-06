Sulla situazione dei laghi di Monticchio si è tenuto, ieri, un incontro presso il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata. Erano presenti all’incontro con l’assessore all’Ambiente i dirigenti e i funzionari regionali degli uffici competenti per materia, il vice sindaco e il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Atella e il commissario del Parco del Vulture.

“Ho inteso incontrare i referenti istituzionali della zona di Monticchio per fare il punto della situazione e mettere in atto le strategie migliori per portare al ruolo indiscusso di importanza naturalistica, attraverso la fruizione sostenibile, una delle zone più belle della Basilicata.” ha detto l’assessore Rosa. “Questo processo non può che prevedere l’attuazione di una programmazione che restituisca la piena fruibilità dei laghi e del parco ai cittadini”.

“C’è ancora molto da fare, – ha aggiunto Rosa - tuttavia il lavoro sinergico delle Istituzioni coinvolte permetterà in tempi brevi di ristabilire la legalità. Abbiamo in programma di incontrarci nuovamente tra una ventina di giorni, con la speranza che, questa volta, il Comune di Rionero, che pure è attore importante per la risoluzione delle problematiche della zona, partecipi.”.