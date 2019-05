Questa mattina, l’assessore all’Ambiente ed energia della Regione Basilicata, Gianni Rosa, ha incontrato la delegazione della Confapi Potenza. Il tavolo ha analizzato le criticità di competenza del dipartimento Ambiente che incidono sull’attività delle nostre piccole imprese: sburocratizzazione e maggiore efficienza dell’apparato amministrativo sono state le richieste dei rappresentanti della categoria.



“Migliorare l’efficacia e l’efficienza della Pubblica amministrazione regionale per andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese – ha affermato Rosa – sono due delle priorità dell’agenda dell’assessorato ambiente. Programmeremo incontri ciclici con le associazioni di categoria per monitorare i miglioramenti e rilevare le criticità. Sono sempre stato convinto – ha aggiunto – che per lo sviluppo del nostro tessuto economico sia fondamentale aiutare le piccole imprese che rappresentano la base da cui partire per il rilancio della Basilicata. Continuerò a sostenere il comparto”.