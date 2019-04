26/04/2019 - Elezioni europee, europa verde presenta i candidati per il sud

Si terrà sabato 27 aprile alle ore 11.00, presso il circolo fotografico “Il Castello” in via Plinio 85, la presentazione ufficiale dei candidati al Parlamento Europeo di Europa Verde (nata dall’unione di “Possibile” e “Verdi”) per la circoscrizione Meridionale (che comprende...-->continua