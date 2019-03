“Si comprendono le preoccupazioni del personale della Asm di Matera che in questi giorni è stato chiamato da parte dell’azienda a restituite somme attribuite per fondi contrattuali relativi alle progressioni orizzontali degli ultimi 18 anni. Nella decisione l’amministratore dell’Asm non ha ritenuto di coinvolgere le rappresentanze sindacali per materie che sfoceranno in un inevitabile contenzioso con oneri aggiuntivi per il personale e per la stessa azienda sanitaria”. Lo ha dichiarato l’ex parlamentare Cosimo Latronico, candidato elezioni regionali in Basilicata con Fratelli d’Italia. “Il disconoscimento di elementi contrattuali originariamente riconosciuti non può avvenire fuori da una intesa ed in un clima di collaborazione tra personale ed azienda . Esprimiamo la nostra solidarietà al personale sanitario vittima di una gestione incerta ed approssimativa di un settore che dovrebbe ispirarsi a procedure certe e valorizzanti delle competenze impegnate nella operatività del sistema sanitario regionale .”.