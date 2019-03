10/03/2019 - Matteo Salvini a Scanzano Jonico: martedì 12 marzo Azienda De Pascalis

Il Segretario della Lega Matteo SALVINI sarà a Scanzano Jonico martedì 12 marzo. L'appuntamento è fissato per le ore 10,30 nell'azienda De Pascalis (in via Agri, 2).

L'azienda è stata l'ultima - in ordine di tempo - ad essere vittima di un attacco incendia...-->continua