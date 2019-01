Non posso che complimentarmi per la felice scelta operata dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento Politiche della Persona, che hanno deciso di pubblicare lo studio denominato “Valutazione dell’esposizione alle diossine e policlorobifenili di donne in età riproduttiva residenti in diverse aree della Provincia di Potenza, tramite l’analisi di campioni di latte materno”. Lo studio in oggetto, commissionato all’Istituto Superiore di Sanità, era stato presentato a Lavello qualche settimana fa.

Come ho già affermato in altre occasioni, è questa la strada da seguire per onorare fino in fondo il diritto umano e civile alla conoscenza. La decisione di mettere lo Studio a disposizione di tutti i cittadini onora l’einaudiano conoscere per deliberare.

Il dialogo intercorso in questi giorni con gli Uffici regionali, la dr.ssa Franconi e la dr.ssa Cauzillo, ha prodotto buoni frutti.



Di Maurizio Bolognetti