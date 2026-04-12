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La Basilicata trionfa alla 17ª edizione del Torneo dei Seminari dItalia

12/04/2026



È la Basilicata a conquistare la 17ª edizione del Torneo dei Seminari dItalia, imponendosi come vincitrice finale al termine di una competizione intensa e ricca di emozioni. Un successo importante per i lucani, capaci di superare in finale la Puglia dopo aver conquistato la semifinale ai calci di rigore contro il Collegio Leoniano. Il torneo, disputato nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, ha regalato spettacolo e momenti di condivisione tra i seminari partecipanti, con il calcio protagonista come strumento di unione e crescita.

Tra i premi individuali, spicca il capocannoniere Emmanuel Ikechuwku Arize (Puglia) con 22 reti. Miglior portiere Francesco Cariani del Collegio Leoniano, mentre il premio Fair Play è andato alla Sardegna. Miglior giocatore Jacopo Umberto Todini.

Significative le parole del rettore Don Riccardo Pinna, che ha sottolineato il valore umano e formativo dellevento, capace di unire sport, amicizia e percorso spirituale.


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